Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим

safonovstanislav написав:

Faceless написав: Нет, странным выглядит то, что вроде бы такой опытный форумчанин как вы не понимает разницы между карточной транзакцией и межбанковским переводом. А SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят Нет, странным выглядит то, что вроде бы такой опытный форумчанин как вы не понимает разницы между карточной транзакцией и межбанковским переводом. А SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят

Объясните разницу. Перевод денег - это перевод денег. Какая разница по каким каналам он идёт? Есть специфика, нюансы, сроки для разных вариантов перевода денег. Но, по итогу, результат одинаковый - деньги от одного человека/фирмы переходят другому человеку/фирме. И, как по мне, переводы, которые занимают времени больше 1 секунды - это каменный век какой-то. Это в век интернета, когда не нужно прокладывать отдельные линии связи к каждому банку, чтоб система заработала. А то, что SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят - это недостатки конкретно этих систем переводов. Переводы через visa, mastercard, western union проходят моментально, и работают по всему миру. Или, вы считаете, что перевод с карты на карту менее технически сложный, чем со счёта на счёт? Как по мне, одно и то же. Глобализация. Будут и свифты моментально ходить. Но, если что-то модернизировать, то можно уже сделать нормально, по современному, чтоб не переделывать через несколько лет ещё раз.