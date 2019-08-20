RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Систему банківських платежів
переводять у цілодобовий режим

Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:37

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Нет, странным выглядит то, что вроде бы такой опытный форумчанин как вы не понимает разницы между карточной транзакцией и межбанковским переводом. А SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят

Объясните разницу. Перевод денег - это перевод денег. Какая разница по каким каналам он идёт? Есть специфика, нюансы, сроки для разных вариантов перевода денег. Но, по итогу, результат одинаковый - деньги от одного человека/фирмы переходят другому человеку/фирме. И, как по мне, переводы, которые занимают времени больше 1 секунды - это каменный век какой-то. Это в век интернета, когда не нужно прокладывать отдельные линии связи к каждому банку, чтоб система заработала. А то, что SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят - это недостатки конкретно этих систем переводов. Переводы через visa, mastercard, western union проходят моментально, и работают по всему миру. Или, вы считаете, что перевод с карты на карту менее технически сложный, чем со счёта на счёт? Как по мне, одно и то же. Глобализация. Будут и свифты моментально ходить. Но, если что-то модернизировать, то можно уже сделать нормально, по современному, чтоб не переделывать через несколько лет ещё раз.

Если вы думаете, что делая р2р перевод с карты на карту, который проходит за секунду, деньги действительно переводятся за секунду - вы очень ошибаетесь. В реальности они идут от одного до нескольких дней, а в случае перевода между картами банков из разных стран - и того больше. То же касается и WU и всех прочих. И за всеми этими переводами в итоге так или иначе стоят всякие SWIFT или SEPA или наш СЭП или ему подобное. Так что вам впору тогда признать, что весь мир в каменном веке.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25487
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5988 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:17

  Faceless написав:Если вы думаете, что делая р2р перевод с карты на карту, который проходит за секунду, деньги действительно переводятся за секунду - вы очень ошибаетесь. В реальности они идут от одного до нескольких дней, а в случае перевода между картами банков из разных стран - и того больше. То же касается и WU и всех прочих. И за всеми этими переводами в итоге так или иначе стоят всякие SWIFT или SEPA или наш СЭП или ему подобное. Так что вам впору тогда признать, что весь мир в каменном веке.

"весь мир" -- слишком уж "громко" -- в той же Эстонии платежи вполне себе "мгновенные". Да и по всей Европе EBA Clearing потихоньку обороты набирает.
Просто банковская сфера -- она особенная -- поднять свой зад со стула и что-то _поменять_ -- это ужас-ужас: наши деды так делали -- и внуки пусть делают так же -- не развалятся...
_hunter
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:30

Re: Систему банківських платежів переводять у цілодобовий ре

  _hunter написав:Просто банковская сфера -- она особенная -- поднять свой зад со стула и что-то _поменять_ -- это ужас-ужас: наши деды так делали -- и внуки пусть делают так же -- не развалятся...

Причины куда банальнее - нет острого запроса изменять то, что и так хорошо работает и вполне устраивает, так зачем его трогать то?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25487
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 5988 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavilion_dv і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ не буде примусово впроваджувати платіжний режим 23/7
R2 » Сер 11 вер, 2019 06:46
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2019 06:46
silver_arrow_ua
В Україні створять систему обміну даними для суден і портів
R2 » Суб 24 сер, 2019 04:04
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 сер, 2019 04:04
yurii_kruhlov
Meizu пообіцяла скоро випустити операційну систему Flyme 8
R2 » П'ят 05 лип, 2019 13:26
3 276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 15:41
markyellow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.