Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим
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Faceless написав:Нет, странным выглядит то, что вроде бы такой опытный форумчанин как вы не понимает разницы между карточной транзакцией и межбанковским переводом. А SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят
Объясните разницу. Перевод денег - это перевод денег. Какая разница по каким каналам он идёт? Есть специфика, нюансы, сроки для разных вариантов перевода денег. Но, по итогу, результат одинаковый - деньги от одного человека/фирмы переходят другому человеку/фирме. И, как по мне, переводы, которые занимают времени больше 1 секунды - это каменный век какой-то. Это в век интернета, когда не нужно прокладывать отдельные линии связи к каждому банку, чтоб система заработала. А то, что SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят - это недостатки конкретно этих систем переводов. Переводы через visa, mastercard, western union проходят моментально, и работают по всему миру. Или, вы считаете, что перевод с карты на карту менее технически сложный, чем со счёта на счёт? Как по мне, одно и то же. Глобализация. Будут и свифты моментально ходить. Но, если что-то модернизировать, то можно уже сделать нормально, по современному, чтоб не переделывать через несколько лет ещё раз.
Если вы думаете, что делая р2р перевод с карты на карту, который проходит за секунду, деньги действительно переводятся за секунду - вы очень ошибаетесь. В реальности они идут от одного до нескольких дней, а в случае перевода между картами банков из разных стран - и того больше. То же касается и WU и всех прочих. И за всеми этими переводами в итоге так или иначе стоят всякие SWIFT или SEPA или наш СЭП или ему подобное. Так что вам впору тогда признать, что весь мир в каменном веке.
Faceless написав:Если вы думаете, что делая р2р перевод с карты на карту, который проходит за секунду, деньги действительно переводятся за секунду - вы очень ошибаетесь. В реальности они идут от одного до нескольких дней, а в случае перевода между картами банков из разных стран - и того больше. То же касается и WU и всех прочих. И за всеми этими переводами в итоге так или иначе стоят всякие SWIFT или SEPA или наш СЭП или ему подобное. Так что вам впору тогда признать, что весь мир в каменном веке.
"весь мир" -- слишком уж "громко" -- в той же Эстонии платежи вполне себе "мгновенные". Да и по всей Европе EBA Clearing потихоньку обороты набирает. Просто банковская сфера -- она особенная -- поднять свой зад со стула и что-то _поменять_ -- это ужас-ужас: наши деды так делали -- и внуки пусть делают так же -- не развалятся...