Систему банківських платежів переводять у цілодобовий режим
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Faceless написав:Нет, странным выглядит то, что вроде бы такой опытный форумчанин как вы не понимает разницы между карточной транзакцией и межбанковским переводом. А SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят
Объясните разницу. Перевод денег - это перевод денег. Какая разница по каким каналам он идёт? Есть специфика, нюансы, сроки для разных вариантов перевода денег. Но, по итогу, результат одинаковый - деньги от одного человека/фирмы переходят другому человеку/фирме. И, как по мне, переводы, которые занимают времени больше 1 секунды - это каменный век какой-то. Это в век интернета, когда не нужно прокладывать отдельные линии связи к каждому банку, чтоб система заработала. А то, что SWIFT или SEPA за несколько секунд не проходят - это недостатки конкретно этих систем переводов. Переводы через visa, mastercard, western union проходят моментально, и работают по всему миру. Или, вы считаете, что перевод с карты на карту менее технически сложный, чем со счёта на счёт? Как по мне, одно и то же. Глобализация. Будут и свифты моментально ходить. Но, если что-то модернизировать, то можно уже сделать нормально, по современному, чтоб не переделывать через несколько лет ещё раз.
Если вы думаете, что делая р2р перевод с карты на карту, который проходит за секунду, деньги действительно переводятся за секунду - вы очень ошибаетесь. В реальности они идут от одного до нескольких дней, а в случае перевода между картами банков из разных стран - и того больше. То же касается и WU и всех прочих. И за всеми этими переводами в итоге так или иначе стоят всякие SWIFT или SEPA или наш СЭП или ему подобное. Так что вам впору тогда признать, что весь мир в каменном веке.
Faceless написав:Если вы думаете, что делая р2р перевод с карты на карту, который проходит за секунду, деньги действительно переводятся за секунду - вы очень ошибаетесь. В реальности они идут от одного до нескольких дней, а в случае перевода между картами банков из разных стран - и того больше. То же касается и WU и всех прочих. И за всеми этими переводами в итоге так или иначе стоят всякие SWIFT или SEPA или наш СЭП или ему подобное. Так что вам впору тогда признать, что весь мир в каменном веке.
"весь мир" -- слишком уж "громко" -- в той же Эстонии платежи вполне себе "мгновенные". Да и по всей Европе EBA Clearing потихоньку обороты набирает. Просто банковская сфера -- она особенная -- поднять свой зад со стула и что-то _поменять_ -- это ужас-ужас: наши деды так делали -- и внуки пусть делают так же -- не развалятся...
_hunter написав:Просто банковская сфера -- она особенная -- поднять свой зад со стула и что-то _поменять_ -- это ужас-ужас: наши деды так делали -- и внуки пусть делают так же -- не развалятся...
Причины куда банальнее - нет острого запроса изменять то, что и так хорошо работает и вполне устраивает, так зачем его трогать то?
А в каком виде этот "острый запрос" оформляться должен? -- а то оно как получается -- с этим запросом в банк приходишь -- там говорят "а шо ж вы хотели -- регламент НБУ", "приходишь" в НБУ -- а там "а вы кто, вообще? -- в каком банке счет открыли -- туда и идите"...
_hunter написав:Просто банковская сфера -- она особенная -- поднять свой зад со стула и что-то _поменять_ -- это ужас-ужас: наши деды так делали -- и внуки пусть делают так же -- не развалятся...
Причины куда банальнее - нет острого запроса изменять то, что и так хорошо работает и вполне устраивает, так зачем его трогать то?
А в каком виде этот "острый запрос" оформляться должен? -- а то оно как получается -- с этим запросом в банк приходишь -- там говорят "а шо ж вы хотели -- регламент НБУ", "приходишь" в НБУ -- а там "а вы кто, вообще? -- в каком банке счет открыли -- туда и идите"...
Бизнес, в первую очередь крупный, либо даже если не крупный, но массово от различных клиентов - обращается к своим людям в банках, и банки уже либо разрабатывают/дорабатывают свои сервисы, и/или лоббируют какие-то изменения - ибо видят в этом свою выгоду. Не слышал, чтобы у бизнеса или частных клиентов был бы запрос на круглосуточную работу межбанковских платежей, все потребности как правило покрываются платежными системами типа карточных, которые проходят клиринг позже, но клиенту до того нет дела.
Faceless написав:Причины куда банальнее - нет острого запроса изменять то, что и так хорошо работает и вполне устраивает, так зачем его трогать то?
А в каком виде этот "острый запрос" оформляться должен? -- а то оно как получается -- с этим запросом в банк приходишь -- там говорят "а шо ж вы хотели -- регламент НБУ", "приходишь" в НБУ -- а там "а вы кто, вообще? -- в каком банке счет открыли -- туда и идите"...
Бизнес, в первую очередь крупный, либо даже если не крупный, но массово от различных клиентов - обращается к своим людям в банках, и банки уже либо разрабатывают/дорабатывают свои сервисы, и/или лоббируют какие-то изменения - ибо видят в этом свою выгоду. Не слышал, чтобы у бизнеса или частных клиентов был бы запрос на круглосуточную работу межбанковских платежей, все потребности как правило покрываются платежными системами типа карточных, которые проходят клиринг позже, но клиенту до того нет дела.
Может и так... Но я, например, сотрудничаю с одним магазинчиком -- терминал они не поставили (экономят 2 или сколько там процентов) -- приходится платить на счет ФОП. Часто заказ делаю вечером в пятницу -- и из-за НБУ заказ начинает процеситься только в понедельник. Да -- таких "экономистов" не много. Да, без заказа я не умру. Да, можно сказать -- так пусть магазинчик терминал ставит. Но как раз само наличие "рынка" платежных карт -- громадная куча платежей на котором проводится без "пластика" -- показывает что "острый запрос" таки есть -- просто банки его предпочли "не заметить".