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Світові ціни дозволяють НБУ
рішучіше знижувати облікову...

Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 05:08

Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову...

Пропонуємо до обговорення:
Зниження облікової ставки до 16,5% - це продовження політики півзаходів, якої Нацбанк дотримується тривалий час.

Дивися повний текст Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову ставку - Данилишин.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 05:08

Рожкову НА*** из НБУ. Сдерживание роста, непомерные ставки, непредсказуемые даже для Министерства Финансов и вредящие бюджету валютные качели - это все ее рук дело.
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