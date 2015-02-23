Зниження облікової ставки до 16,5% - це продовження політики півзаходів, якої Нацбанк дотримується тривалий час.
Дивися повний текст Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову ставку - Данилишин.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 05:08
Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову...
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Дивися повний текст Світові ціни дозволяють НБУ рішучіше знижувати облікову ставку - Данилишин.
Додано: Вів 10 вер, 2019 05:08
Рожкову НА*** из НБУ. Сдерживание роста, непомерные ставки, непредсказуемые даже для Министерства Финансов и вредящие бюджету валютные качели - это все ее рук дело.
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