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Смолій назвав умову для
продовження зниження облікової...

Смолій назвав умову для продовження зниження облікової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 05:09

Смолій назвав умову для продовження зниження облікової...

Пропонуємо до обговорення:
Цикл пом'якшення монетарної політики НБУ продовжиться за умови стійкого уповільнення інфляції до цілі 5%.

Дивися повний текст Смолій назвав умову для продовження зниження облікової ставки.
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