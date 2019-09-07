|
|
Смолій назвав умову для продовження зниження облікової...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 05:09
Пропонуємо до обговорення:
Цикл пом'якшення монетарної політики НБУ продовжиться за умови стійкого уповільнення інфляції до цілі 5%.
Дивися повний текст Смолій назвав умову для продовження зниження облікової ставки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90761
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 10 вер, 2019 05:09
Рожкову пинком под зад - вот главное условие
-
Kart
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 27.09.17
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор