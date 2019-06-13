Розмір комісійної винагороди пропонується встановити на рівні не більше 4% від загальної суми платежу.
Дивися повний текст Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті послуг ЖКГ - законопроект.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27
Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті послуг ЖКГ - законопроект.
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:28
В банках то ладно. А на Укрпочте предлагаю повысить комиссию процентов до 50. Посылки не дождешься, пока пенсы коммуналку не поплатят, праллельно потрахав мозг оператору на предмет суммы.
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