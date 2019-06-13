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Нардепи пропонують зменшити
розмір комісії при оплаті...

Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:27

Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір комісійної винагороди пропонується встановити на рівні не більше 4% від загальної суми платежу.

Дивися повний текст Нардепи пропонують зменшити розмір комісії при оплаті послуг ЖКГ - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:28

В банках то ладно. А на Укрпочте предлагаю повысить комиссию процентов до 50. Посылки не дождешься, пока пенсы коммуналку не поплатят, праллельно потрахав мозг оператору на предмет суммы.
summacut
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