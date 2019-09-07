Голова французького автовиробника Bugatti Стефан Вінкельман представив новий гіперкар компанії - Bugatti Chiron Super Sport 300+.
Дивися повний текст Bugatti показала новий суперкар за €3,5 мільйона.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 07:58
Bugatti показала новий суперкар за €3,5 мільйона
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Дивися повний текст Bugatti показала новий суперкар за €3,5 мільйона.
Додано: Вів 10 вер, 2019 07:58
конные силы
вмонтированные колеса
вмонтированная аэродинамика
это таки пиперкар)
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