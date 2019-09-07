RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bugatti показала новий
суперкар за €3,5 мільйона

Bugatti показала новий суперкар за €3,5 мільйона
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:58

Bugatti показала новий суперкар за €3,5 мільйона

Пропонуємо до обговорення:
Голова французького автовиробника Bugatti Стефан Вінкельман представив новий гіперкар компанії - Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Дивися повний текст Bugatti показала новий суперкар за €3,5 мільйона.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90767
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:58

конные силы
вмонтированные колеса
вмонтированная аэродинамика
это таки пиперкар)
PV
1
 
Повідомлень: 2107
З нами з: 05.12.08
Подякував: 216 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водіїв попередили про новий вид шахрайства патрульних
R2 » Пон 09 вер, 2019 13:10
3 372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 07:18
fokovich
В Україні збудують новий аеропорт
R2 » Пон 09 вер, 2019 08:46
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 09:47
sergnemo68
Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році
R2 » Суб 07 вер, 2019 09:53
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 вер, 2019 09:53
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.