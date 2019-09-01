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Здійснено найбільш успішний продаж нежитлового об’єкта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:33
Пропонуємо до обговорення:
За результатами електронного аукціону в «Прозорро.Продажі» ціна нежилого будинку на вул. Грушевського Михайла, 3 зросла у понад 50 разів і склала 39,6 млн грн з ПДВ.
Дивися повний текст Здійснено найбільш успішний продаж нежитлового об’єкта на «Прозорро.Продажі» - КМДА
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