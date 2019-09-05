RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Милованов розповів, як пожвавити
економічне зростання...

Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:02

Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Для справжніх змін у рівні економіки України влада має робити ризиковані кроки й працювати над перекваліфікацією працівників.

Дивися повний текст Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90768
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:02

Есть две Украины:
1. Одна стоит раком в огороде, что бы не сдохнуть и в рабочее время обрабатывает за обещания лучшей жизни нелюдь. И вечно "ламает голову" - ЧЕМ и как кормить детей?
2. Вторая От помутнения мозга за безнаказанность и жиру, придумывает новые "темы", как опустить рабов. Проталкивает "умные" слова, для бегущих с Украины - про неизбежное "пакращання" - и всегда забывает конкретизировать "для кого?".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7031
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть...
R2 » П'ят 06 вер, 2019 08:42
3 113
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 10:59
jeugen
Омелян розповів, як за рік змінилась ситуація з...
R2 » Чет 05 вер, 2019 16:11
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 16:11
Nickoss1
Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ
R2 » Чет 05 вер, 2019 09:29
1 52
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 09:29
nvvetal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75943)
10.09.2019 10:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.