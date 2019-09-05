Для справжніх змін у рівні економіки України влада має робити ризиковані кроки й працювати над перекваліфікацією працівників.
Дивися повний текст Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання України.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:02
Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання...
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Дивися повний текст Милованов розповів, як пожвавити економічне зростання України.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:02
Есть две Украины:
1. Одна стоит раком в огороде, что бы не сдохнуть и в рабочее время обрабатывает за обещания лучшей жизни нелюдь. И вечно "ламает голову" - ЧЕМ и как кормить детей?
2. Вторая От помутнения мозга за безнаказанность и жиру, придумывает новые "темы", как опустить рабов. Проталкивает "умные" слова, для бегущих с Украины - про неизбежное "пакращання" - и всегда забывает конкретизировать "для кого?".
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