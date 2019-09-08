Німеччина надасть Україні технічну експертну допомогу у спрощенні процедур торгівлі.
Дивися повний текст Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:08
Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:08
Браво!
Теперь немец будет торговать от имени Украины или украинцев?
- Или "компании нелюди" от имени немецкого господства - будут выводить прибыль напрямую в Германию?
б***,... Гитлер до такого не доходил.
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