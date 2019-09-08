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Німеччина допоможе Україні
спростити процедуру торгівлі

Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:08

Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина надасть Україні технічну експертну допомогу у спрощенні процедур торгівлі.

Дивися повний текст Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:08

Браво!
Теперь немец будет торговать от имени Украины или украинцев?
- Или "компании нелюди" от имени немецкого господства - будут выводить прибыль напрямую в Германию?
б***,... Гитлер до такого не доходил.
Kudrjavuy
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