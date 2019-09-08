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Німеччина допоможе Україні спростити процедуру торгівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Німеччина надасть Україні технічну експертну допомогу у спрощенні процедур торгівлі.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:02
Когда все идет по плану, скорее всего это план врагов!!!
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сова
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Пон 09 вер, 2019 15:21
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