Компанія Xiaomi представила перший зарядний пристрій, який використовує нову технологію бездротової зарядки Mi Charge Turbo потужністю 30 Вт.
Дивися повний текст Xiaomi випустить найшвидшу зарядку Mi Charge Turbo.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31
Xiaomi випустить найшвидшу зарядку Mi Charge Turbo
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Дивися повний текст Xiaomi випустить найшвидшу зарядку Mi Charge Turbo.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31
Китайцы рубают не по децки! Где-то читал, что Xiaomi даже машины собираются выпускать. Поражаюсь Лей Цзюню, как он с маленькой никому не известной компании создал всемирного гиганта. Кому интересна история успеха основателя Xiaomi смотрите -
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