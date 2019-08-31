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Xiaomi випустить найшвидшу
зарядку Mi Charge Turbo

Xiaomi випустить найшвидшу зарядку Mi Charge Turbo
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31

Xiaomi випустить найшвидшу зарядку Mi Charge Turbo

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi представила перший зарядний пристрій, який використовує нову технологію бездротової зарядки Mi Charge Turbo потужністю 30 Вт.

Дивися повний текст Xiaomi випустить найшвидшу зарядку Mi Charge Turbo.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31

Китайцы рубают не по децки! Где-то читал, что Xiaomi даже машины собираются выпускать. Поражаюсь Лей Цзюню, как он с маленькой никому не известной компании создал всемирного гиганта. Кому интересна история успеха основателя Xiaomi смотрите - https://senior.ua/articles/bografya-ta- ... ika-xiaomi
finuser297
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