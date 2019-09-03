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"Укрбуд" планує до кінця року
ввести в експлуатацію 5...

"Укрбуд" планує до кінця року ввести в експлуатацію 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:52

"Укрбуд" планує до кінця року ввести в експлуатацію 5...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація “Укрбуд” в 2019 році планує здати в експлуатацію ще п’ять житлових комплексів у Києві. Про це інтерв’ю KV розповів Олег Майборода, генеральний директор компанії “Укрбуд Девелопмент” – девелоперської компанії стройкорпорации. За його словами, загальна кількість квартир у запланованих до здачі РК складе близько 2,5 тисяч. Ще шість об’єктів планується ввести в першому півріччі наступного року.

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не будують не готово
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iserp2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:36

Нормально так лизнув в кінці. Сподівається, що бєня не рейдерне компанію. Але всі будівництва, на "всяк випадок" зупинили.
kyiv7777
 
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