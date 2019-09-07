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Економічні можливості українців
зросли через виплати...

Економічні можливості українців зросли через виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:46

Економічні можливості українців зросли через виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Значення індексу економічних можливостей населення станом на кінець серпня 2019 року склало 109 пунктів.

Дивися повний текст Економічні можливості українців зросли через виплати перед виборами.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:47

Только мне режет слух заголовок? " выросли через выплаты "
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