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Економічні можливості українців зросли через виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Значення індексу економічних можливостей населення станом на кінець серпня 2019 року склало 109 пунктів.
Дивися повний текст Економічні можливості українців зросли через виплати перед виборами
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:47
Только мне режет слух заголовок? " выросли через выплаты "
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