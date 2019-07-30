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Міжбанк: гривня пробила
психологічний поріг

Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:29

Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг

Пропонуємо до обговорення:
Понеділок виявився досить вдалим днем для гривні на валютному ринку.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг.
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