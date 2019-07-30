Понеділок виявився досить вдалим днем для гривні на валютному ринку.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:29
Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг
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Дивися повний текст Міжбанк: гривня пробила психологічний поріг.
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