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В "Київстарі" пояснили, чому проти відключення "сірих"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Питаннями "сірого" імпорту мобільних терміналів має займатися митниця, а не мобільні оператори.
Дивися повний текст В \"Київстарі\" пояснили, чому проти відключення \"сірих\" телефонів за IMEI
.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:48
хотя бы ввели блокировку "чёрных" EMEI (краденных)
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