Питаннями "сірого" імпорту мобільних терміналів має займатися митниця, а не мобільні оператори.
Дивися повний текст В \"Київстарі\" пояснили, чому проти відключення \"сірих\" телефонів за IMEI.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:48
В "Київстарі" пояснили, чому проти відключення "сірих"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Київстарі\" пояснили, чому проти відключення \"сірих\" телефонів за IMEI.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41
их надо не блокировать, а триангулировать дислокацию устройства и возвращать владельцу
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