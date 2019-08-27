Питаннями "сірого" імпорту мобільних терміналів має займатися митниця, а не мобільні оператори.
Дивися повний текст В \"Київстарі\" пояснили, чому проти відключення \"сірих\" телефонів за IMEI.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:48
В "Київстарі" пояснили, чому проти відключення "сірих"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Київстарі\" пояснили, чому проти відключення \"сірих\" телефонів за IMEI.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41
их надо не блокировать, а триангулировать дислокацию устройства и возвращать владельцу
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:11
pavilion_dv
Що ви хочете від россійського оператора? І чому він до сих пір функціонує на території нашої країни?
А якщо продовжити логіку цього ж Київстара - якщо знаходженням "сірих" телефонів має займатися митниця - то безпекою коштів має займатися банк.
А ідентифікація Київстару потрібна тільки для того, що база номерів з ФІО коштує дорожче бази діючих номерів.
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