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В "Київстарі" пояснили, чому
проти відключення "сірих"...

В "Київстарі" пояснили, чому проти відключення "сірих"...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:48

В "Київстарі" пояснили, чому проти відключення "сірих"...

Пропонуємо до обговорення:
Питаннями "сірого" імпорту мобільних терміналів має займатися митниця, а не мобільні оператори.

Дивися повний текст В \"Київстарі\" пояснили, чому проти відключення \"сірих\" телефонів за IMEI.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:48

хотя бы ввели блокировку "чёрных" EMEI (краденных)
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41

их надо не блокировать, а триангулировать дислокацию устройства и возвращать владельцу
pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:11

pavilion_dv
Що ви хочете від россійського оператора? І чому він до сих пір функціонує на території нашої країни?
А якщо продовжити логіку цього ж Київстара - якщо знаходженням "сірих" телефонів має займатися митниця - то безпекою коштів має займатися банк.
А ідентифікація Київстару потрібна тільки для того, що база номерів з ФІО коштує дорожче бази діючих номерів.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:31

jeugen
Що ви хочете від россійського оператора? І чому він до сих пір функціонує на території нашої країни?


КучмаСтар російський опереатор ?!

ну-ну, а де тоді український ? Може МТС , що зараз ВодаФоном зветься ? Чи Лайф з турецьким власником ?
pavilion_dv
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