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Золотовалютні резерви України максимально зросли
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 вересня 2019 року в золотовалютних резервах (ЗВР) України перебувало вже $22,02 млрд - це максимальне їх значення з липня 2013-го.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:52
Валютные!!!! Без золота. Бумага.
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