Станом на 1 вересня 2019 року в золотовалютних резервах (ЗВР) України перебувало вже $22,02 млрд - це максимальне їх значення з липня 2013-го.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:52
Золотовалютні резерви України максимально зросли
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Дивися повний текст Золотовалютні резерви України максимально зросли.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:04
Золотых резервов в НБУ практически нет, а в так называемые золотовалютные резервы зачислены долги перед мвф.
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