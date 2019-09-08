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В Україні збільшилося
автовиробництво

В Україні збільшилося автовиробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:48

В Україні збільшилося автовиробництво

Пропонуємо до обговорення:
У серпні на українських заводах було зібрано 668 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давності випуск автотранспорту в країні збільшився на 42 відсотки.

Дивися повний текст В Україні збільшилося автовиробництво.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:49

З такими цінами - скоро -0!!! Краще электро автомобілі робили - брали б!!!
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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