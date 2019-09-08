У серпні на українських заводах було зібрано 668 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давності випуск автотранспорту в країні збільшився на 42 відсотки.
Дивися повний текст В Україні збільшилося автовиробництво.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:48
В Україні збільшилося автовиробництво
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшилося автовиробництво.
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:49
З такими цінами - скоро -0!!! Краще электро автомобілі робили - брали б!!!
|