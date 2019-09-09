Питання підвищення оподаткування доходів фахівців, зайнятих в IT індустрії, порушується регулярно.
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 15:36
Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...
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Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
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