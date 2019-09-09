Питання підвищення оподаткування доходів фахівців, зайнятих в IT індустрії, порушується регулярно.
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:36
Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:16
"Новый сбор «на развитие IT-индустрии»: что он изменит? - мнение эксперта"
- выход легальных представительств под чужую юрисдикцию.
Это для тех, кто ещё не покинул Украину с 14го года.
(Испанию, Турцию, Польшу,...)
|