Питання підвищення оподаткування доходів фахівців, зайнятих в IT індустрії, порушується регулярно.
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 15:36
Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:39
Я вважаю це геніальним винаходом молодої талановитої зеленої команди.
Пропоную розповсюдити цей безумовно прогресивний досвід на решту секторів економіки.
Наприклад, замість повернення НДС експортерам запровадити збір з експортерів на розвиток експорту.
Замість зниження тарифів на електроенергію для Коломойського підвищити їх, а різницю збирати у фонд допомоги підприємствам Коломойського.
Знову ж таки можна обкласти виробництво гумористичних шоу збором на підвищення настрою і розвиток гумору в країні.
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:58
Re: Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -
Збільшить швидкість еміграції IT-спеціалістів. Нажаль, це - єдине, до чого приведе таке "покращення".
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