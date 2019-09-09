Питання підвищення оподаткування доходів фахівців, зайнятих в IT індустрії, порушується регулярно.
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 15:36
Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:39
Я вважаю це геніальним винаходом молодої талановитої зеленої команди.
Пропоную розповсюдити цей безумовно прогресивний досвід на решту секторів економіки.
Наприклад, замість повернення НДС експортерам запровадити збір з експортерів на розвиток експорту.
Замість зниження тарифів на електроенергію для Коломойського підвищити їх, а різницю збирати у фонд допомоги підприємствам Коломойського.
Знову ж таки можна обкласти виробництво гумористичних шоу збором на підвищення настрою і розвиток гумору в країні.
Додано: Сер 11 вер, 2019 07:58
Re: Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -
Збільшить швидкість еміграції IT-спеціалістів. Нажаль, це - єдине, до чого приведе таке "покращення".
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:26
Попытка ввода «на развитие IT-индустрии» напомнила попытки ввода "утилизационного сбора" при покупке авто несколько лет назад: ни один завод по утилизации авто в Украине так и не был построен, так что это очередная профанация.
Не лучше ли стимулировать развитие IT-индустрии налоговыми льготами: к примеру если ИТ-компания направляет своих сотрудников на обучение - компенсировать расходы налоговой льготов, или если финансирует ВУЗ - также предоставлять налоговые льготы. И тогда ИТ-компани будут напрямую заинтересованы в развитии ИТ-отрасли. И не нужно будет какому-то посреднику из другой предметной области (ГФС и тп) распоряжаться ресурсами, а отдать эту функцию профильным компаниям.
Додано: Сер 11 вер, 2019 09:28
Чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо меньше кормить и больше доить.
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