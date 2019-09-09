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Новий збір «на розвиток
IT-індустрії»: що він змінить? -...

Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:36

Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...

Пропонуємо до обговорення:
Питання підвищення оподаткування доходів фахівців, зайнятих в IT індустрії, порушується регулярно.

Дивися повний текст Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:36

Отлично, будет повод спросить за эту копейку.
prilex2sky
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:39

Я вважаю це геніальним винаходом молодої талановитої зеленої команди.
Пропоную розповсюдити цей безумовно прогресивний досвід на решту секторів економіки.
Наприклад, замість повернення НДС експортерам запровадити збір з експортерів на розвиток експорту.
Замість зниження тарифів на електроенергію для Коломойського підвищити їх, а різницю збирати у фонд допомоги підприємствам Коломойського.
Знову ж таки можна обкласти виробництво гумористичних шоу збором на підвищення настрою і розвиток гумору в країні.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 07:58

Re: Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -

Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить?

Збільшить швидкість еміграції IT-спеціалістів. Нажаль, це - єдине, до чого приведе таке "покращення".
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:26

Попытка ввода «на развитие IT-индустрии» напомнила попытки ввода "утилизационного сбора" при покупке авто несколько лет назад: ни один завод по утилизации авто в Украине так и не был построен, так что это очередная профанация.
Не лучше ли стимулировать развитие IT-индустрии налоговыми льготами: к примеру если ИТ-компания направляет своих сотрудников на обучение - компенсировать расходы налоговой льготов, или если финансирует ВУЗ - также предоставлять налоговые льготы. И тогда ИТ-компани будут напрямую заинтересованы в развитии ИТ-отрасли. И не нужно будет какому-то посреднику из другой предметной области (ГФС и тп) распоряжаться ресурсами, а отдать эту функцию профильным компаниям.
Strateg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 09:28

Чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо меньше кормить и больше доить.
cia
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:41

Инициатива абсолютно де***. Кому нужен этот фонд, который непонятно как будет администрироваться, а фактически станет еще одной кормушкой ?
Хотите поднимать налоги ? ОК - без проблем. Но поднимать всем ! И на прозрачной основе. Например поднять налог с ФОПов з 5% до 7%. Всем. Айтишники больше зарабатывают ? Ну так они в той же пропорции больше и заплатят. Не хватает отчислений в пенс. фонд ? Сделайте взнос с 5-ти минималок, а не с 2-х.

То же и по военному сбору. Почему одни его должны его платить, а другие нет ?

Пока эта инициатива вызывает лишь раздражение своей хитрожопостью и абсолютной нелогичностью.
Nickoss1
 
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