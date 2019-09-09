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Новий збір «на розвиток IT-індустрії»: що він змінить? -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 15:59
Бажання робити такі покращення це щось автоімунне
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irey1
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Додано: Сер 11 вер, 2019 16:04
irey1 написав:
Поки не було жодних зборів, IT галузь добре зростала. І раптом з'явилась потреба "розвивати галузь"=) Якщо "розвивати" там де немає потреби то доводиться не розвивати там, де вона є.
Не переживайте, развивать никто ничего не будет. Это как налог на ремонт дорог, вроде бы деньги собирают с абсолютно каждого литра бензина, но дороги ремонтировать никто не спешит. Уже могли бы золотом покрыть поверхность асфальта за столько денег. Или как военный налог. Вроде бы и собирают уже столько лет подряд, а война никак не заканчивается. Лучше бы объявили войну США или Евросоюзу и сразу сдались
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safonovstanislav
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Додано: Сер 11 вер, 2019 17:15
safonovstanislav
, с военным налогом ситуация безвыходная
Его обещали отменить только при окончании войны. Чтобы войну закончить, её нужно предварительно начать. Начинать никто не хочет.
Идее кому-то сдаться уже десятилетия. Возникла сразу, как осознали, что без совка жизнь получается типа свободной, но что-то очень уж голодной. Рекомендую почитать рассказик Лукьяненко "Фугу в мундире". Ещё в 1992м написан.
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moveton
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