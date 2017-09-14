У 2019 році у 45% українців у власності є земельний пай або земля. Це на 8% більше, ніж в 2011 році.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють землею - опитування.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02
Стало відомо, скільки українців володіють землею -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють землею - опитування.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02
45% украинцев в собственности есть земельный пай
55,1% – никакой земли у них в собственности нет,
0,3% не ответили.
В сумме получается 100,4%, тоесть более 100 % - что за бредовая статистика и математика.
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