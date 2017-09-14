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Стало відомо, скільки українців
володіють землею -...

Стало відомо, скільки українців володіють землею -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02

Стало відомо, скільки українців володіють землею -...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році у 45% українців у власності є земельний пай або земля. Це на 8% більше, ніж в 2011 році.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців володіють землею - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:02

45% украинцев в собственности есть земельный пай
55,1% – никакой земли у них в собственности нет,
0,3% не ответили.

В сумме получается 100,4%, тоесть более 100 % - что за бредовая статистика и математика.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:04

Стало відомо з опитування... ха-ха-ха Кому потрібне та яка цінність опитування, якщо цю інформацію легко подивитися у реєстрі?...
Всюдиносапхайчик
 
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