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Експерт назвав причину здорожчання бензину попри міцну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:23
Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення курсу гривні дозволяє імпортерам стримувати зростання цін на бензин, утім, дизельне пальне дорожчає через запровадження загороджувальних мит самим українським урядом.
Дивися повний текст Експерт назвав причину здорожчання бензину попри міцну гривню
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24
Вот и всей радости от укрепления гривны. Просто хлеб и картошка в долларах начинают дорожать быстрее. Сколько там сейчас картошка в магазинах? Всё ещё тройная цена от уровня супермаркета Калифорнии? Или уже больше?
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