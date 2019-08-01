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Нардепи підтримали
декриміналізацію фіктивного...

Нардепи підтримали декриміналізацію фіктивного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:26

Нардепи підтримали декриміналізацію фіктивного...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний документ підтримали 365 народних депутатів.

Дивися повний текст Нардепи підтримали декриміналізацію фіктивного підприємництва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:26

Если отменить УК вообще то настанет рай на земле :) Интересно что будут вменять теперь конвертаторам ?
Igorten
 
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