Відповідний документ підтримали 365 народних депутатів.
Дивися повний текст Нардепи підтримали декриміналізацію фіктивного підприємництва.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 16:26
Нардепи підтримали декриміналізацію фіктивного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи підтримали декриміналізацію фіктивного підприємництва.
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:26
Если отменить УК вообще то настанет рай на земле :) Интересно что будут вменять теперь конвертаторам ?
тут я вошел в ступор, пытаюсь выйти :)
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:43
То що цим збираються побороти офшори?
,В тому сенсі що не платити податки тепер можно буде прямо в самій країні?
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