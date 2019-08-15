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Держенергокомпанії просять
Мінфін знизити норму...

Держенергокомпанії просять Мінфін знизити норму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:30

Держенергокомпанії просять Мінфін знизити норму...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з енергетики та житлово-комунальних послуг звернеться до Міністерства фінансів з проханням переглянути для державних енергетичних компаній норму про виплату державі у вигляді дивідендів 90% чистого прибутку, зменшивши цей показник до 30%.

Дивися повний текст Держенергокомпанії просять Мінфін знизити норму відрахувань дивідендів до держбюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:30

Интересно, откуда такая специфика? Обычно предприятие выручку может потратить на своё имущество напрямую и при этом, что логично, налогов платит куда меньше, чем если её выплачивать в виде дивидендов. Может товарищу бухгалтера сменить?
moveton
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