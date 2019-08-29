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РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 1053-1.
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01
Дедушка Мюллер скоро всех на чистую воду выведет.
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