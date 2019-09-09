Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 1053-1.
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01
РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
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