Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 1053-1.
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01
РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:54
Нет программного обеспечения на смартфоны вместо РРО, физически еще не сделали, за что голосовали сами хоть поняли, как можно голосовать за то, чего нет в природе.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:14
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
А вот все тот же Гетманцев утверждает что есть
Это будет какое-то ПО…
— Уже есть программа, оттестированная налоговой с привлечением бизнеса и готовая к введению в эксплуатацию.
— Это мобильное приложение?
— Да, просто мобильное приложение, больше ничего.
— Как мобильный кассовый аппарат?
— Да, но фискализация происходит не на уровне телефона, не на уровне аппарата, а на уровне сервера фискальной службы.
|