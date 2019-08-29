РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Додано: Сер 11 вер, 2019 05:33

a_kul198019801980

Реальный оборот ФОПА в маленьких провинциальных городах у многих намного меньше 1000000 грн. Для них страшнее не PPO на смартфоне, а увеличение минималки, а с ним и соответствующие выплаты. У нас на рынке целые ряды закрытые стоят. Я думаю что к концу правления ЗЕ пол-рынка будет стоять закрытым. Магазинам тоже радоваться не с чего. Не думаю что к ним теперь побегут больше народа. Наоборот меньше. Всё больше планируют уезжать в Европу на заработки, а кто приедет в магазин за джинсами не побежит, они оттуда всё привезут. Прошли те времена когда муж приезжал из России с заработков, а потом со всей семьёй шли на рынок и тратили приличную сумму. Уже с такими баулами не ходят. Лично я уже забыл когда в последний раз что-то покупал дома в магазине из одежды или мелкой бытовой техники.