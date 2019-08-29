RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
РРО на телефони, девайси:
Рада ухвалила законопроект...

РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01

РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 1053-1.

Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90785
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01

Дедушка Мюллер скоро всех на чистую воду выведет.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6751
З нами з: 30.11.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:54

Нет программного обеспечения на смартфоны вместо РРО, физически еще не сделали, за что голосовали сами хоть поняли, как можно голосовать за то, чего нет в природе.
freeze
4
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5322 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:14

Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

freeze написав:Нет программного обеспечения на смартфоны вместо РРО, физически еще не сделали, за что голосовали сами хоть поняли, как можно голосовать за то, чего нет в природе.
А вот все тот же Гетманцев утверждает что есть

https://biz.nv.ua/experts/getmancev-o-n ... 41694.html

Это будет какое-то ПО…

 — Уже есть программа, оттестированная налоговой с привлечением бизнеса и готовая к введению в эксплуатацию.

— Это мобильное приложение?

 — Да, просто мобильное приложение, больше ничего.

— Как мобильный кассовый аппарат?

 — Да, но фискализация происходит не на уровне телефона, не на уровне аппарата, а на уровне сервера фискальной службы.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:15

Никто никого не выведет .... 1000000 оборот год ето очень мало .
a_kul198019801980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:22

Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Aps написав:
freeze написав:Нет программного обеспечения на смартфоны вместо РРО, физически еще не сделали, за что голосовали сами хоть поняли, как можно голосовать за то, чего нет в природе.
А вот все тот же Гетманцев утверждает что есть

https://biz.nv.ua/experts/getmancev-o-n ... 41694.html

Это будет какое-то ПО…

 — Уже есть программа, оттестированная налоговой с привлечением бизнеса и готовая к введению в эксплуатацию.

— Это мобильное приложение?

 — Да, просто мобильное приложение, больше ничего.

— Как мобильный кассовый аппарат?

 — Да, но фискализация происходит не на уровне телефона, не на уровне аппарата, а на уровне сервера фискальной службы.


Южанина сказала, что никакого мобильного приложения нет. Пытались сделать, но...
А как мы помним, Южанина до 29 августа была председателем налогового комитета, который и давал разработать это приложение.
То что Гетманцев за неделю что то разработал другое, сомнительно.
freeze
4
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5322 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:39

Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Вооружившись калькулятором давайте посчитаем сколько реальный доход ФОПА С ОБОРОТОМ 1000000 ГРН ! Пусть наценка на товаре 25%, соответственно прибыль 250000. Отнимаем ЕСВ плюс налог это 2000 мес *12=24000. Минус аренда помещения, освещение, отопление. Это минимум 5000-10000 месяц*12 примерно 100000год. Итого ОСТАЕТСЯ 120000/12МЕС. Реальный доход ФОПа НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ 10000ГРН В МЕСЯЦ !!! И это только, если ты здоров, как бы потому что болеть тебе нельзя, больничный тебе не выпишут!!! ОТПУСКА НЕТ !!! А если заболел, то налоги и ЕСВ все равно НАДО ЗАПЛАТИТЬ !!!А если нет, то ШТРАФЫ И ПЕНЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ !!!!
a_kul198019801980
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 05:33

a_kul198019801980
Реальный оборот ФОПА в маленьких провинциальных городах у многих намного меньше 1000000 грн. Для них страшнее не PPO на смартфоне, а увеличение минималки, а с ним и соответствующие выплаты. У нас на рынке целые ряды закрытые стоят. Я думаю что к концу правления ЗЕ пол-рынка будет стоять закрытым. Магазинам тоже радоваться не с чего. Не думаю что к ним теперь побегут больше народа. Наоборот меньше. Всё больше планируют уезжать в Европу на заработки, а кто приедет в магазин за джинсами не побежит, они оттуда всё привезут. Прошли те времена когда муж приезжал из России с заработков, а потом со всей семьёй шли на рынок и тратили приличную сумму. Уже с такими баулами не ходят. Лично я уже забыл когда в последний раз что-то покупал дома в магазине из одежды или мелкой бытовой техники.
Попаданец
 
Повідомлень: 811
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:05

А як бути тим в кого не має покриття мобільної мережі? Не 3G, а навіть 2G.
Sovenok
 
Повідомлень: 72
З нами з: 15.07.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:19

Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Sovenok написав:А як бути тим в кого не має покриття мобільної мережі? Не 3G, а навіть 2G.


Обычный шарабан РРО покупать, больше вариантов исходя из закона нет.
freeze
4
 
Повідомлень: 12765
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3645 раз.
Подякували: 5322 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада підтримала у першому читанні законопроект про "кешбеки"
R2 » Вів 10 вер, 2019 19:43
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 19:43
yama
Податкова амністія: яку ставку передбачає законопроект... 1, 2
R2 » Пон 09 вер, 2019 16:08
14 615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 16:17
Kalgan
Верховна Рада призначила членів Кабміну
R2 » Чет 29 сер, 2019 20:31
4 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 11:02
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.