Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 1053-1.
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 19:01
РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект 1053-1 за основу.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:54
Нет программного обеспечения на смартфоны вместо РРО, физически еще не сделали, за что голосовали сами хоть поняли, как можно голосовать за то, чего нет в природе.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:14
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
А вот все тот же Гетманцев утверждает что есть
Это будет какое-то ПО…
— Уже есть программа, оттестированная налоговой с привлечением бизнеса и готовая к введению в эксплуатацию.
— Это мобильное приложение?
— Да, просто мобильное приложение, больше ничего.
— Как мобильный кассовый аппарат?
— Да, но фискализация происходит не на уровне телефона, не на уровне аппарата, а на уровне сервера фискальной службы.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:22
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Южанина сказала, что никакого мобильного приложения нет. Пытались сделать, но...
А как мы помним, Южанина до 29 августа была председателем налогового комитета, который и давал разработать это приложение.
То что Гетманцев за неделю что то разработал другое, сомнительно.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:39
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Вооружившись калькулятором давайте посчитаем сколько реальный доход ФОПА С ОБОРОТОМ 1000000 ГРН ! Пусть наценка на товаре 25%, соответственно прибыль 250000. Отнимаем ЕСВ плюс налог это 2000 мес *12=24000. Минус аренда помещения, освещение, отопление. Это минимум 5000-10000 месяц*12 примерно 100000год. Итого ОСТАЕТСЯ 120000/12МЕС. Реальный доход ФОПа НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ 10000ГРН В МЕСЯЦ !!! И это только, если ты здоров, как бы потому что болеть тебе нельзя, больничный тебе не выпишут!!! ОТПУСКА НЕТ !!! А если заболел, то налоги и ЕСВ все равно НАДО ЗАПЛАТИТЬ !!!А если нет, то ШТРАФЫ И ПЕНЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ !!!!
Додано: Сер 11 вер, 2019 05:33
a_kul198019801980
Реальный оборот ФОПА в маленьких провинциальных городах у многих намного меньше 1000000 грн. Для них страшнее не PPO на смартфоне, а увеличение минималки, а с ним и соответствующие выплаты. У нас на рынке целые ряды закрытые стоят. Я думаю что к концу правления ЗЕ пол-рынка будет стоять закрытым. Магазинам тоже радоваться не с чего. Не думаю что к ним теперь побегут больше народа. Наоборот меньше. Всё больше планируют уезжать в Европу на заработки, а кто приедет в магазин за джинсами не побежит, они оттуда всё привезут. Прошли те времена когда муж приезжал из России с заработков, а потом со всей семьёй шли на рынок и тратили приличную сумму. Уже с такими баулами не ходят. Лично я уже забыл когда в последний раз что-то покупал дома в магазине из одежды или мелкой бытовой техники.
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:05
А як бути тим в кого не має покриття мобільної мережі? Не 3G, а навіть 2G.
Додано: Сер 11 вер, 2019 08:19
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Обычный шарабан РРО покупать, больше вариантов исходя из закона нет.
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