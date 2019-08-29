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РРО на телефони, девайси:
Рада ухвалила законопроект...

РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:57

Попаданец Якщо десь зникне - то іншому місці - з*явиться. І давно вже треба закінчувати торгувати іноземними товарами в тридорого.
Що до сімейних візитів на ринок - для мене в Києві дешевше купувати одяр в магазині (це з термінових покупок). Адже товар нормальної якості на ринку коштує космічних грошей, а зараз навіть є магазин фуфела, де продається одяг дешевше ніж на ринку. Планові покупки виконую через сайти з США, де всі товари, якщо без акції - коштують стільки ж. А по акції - в 3, або й 4 рази дешевше.
Ось приклад: терміново необхідні були кросівки - придбав в бігові в Скаймолі за 100долл. Потім перевірив вартість в США - 75 долл + 10долл доставки; Через деякий час була на них акція - 28 долл + 10долл доставки. А тепер, шановні знатаки, питання - невже в США з/п та аренда в 3 рази нижча ніж у нас?
Тому, якщо ФОП не бажає розвиватися - закривайся! І це є перший курс економіки в технічному універі.
jeugen
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