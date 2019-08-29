РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

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Попаданец Якщо десь зникне - то іншому місці - з*явиться. І давно вже треба закінчувати торгувати іноземними товарами в тридорого. Що до сімейних візитів на ринок - для мене в Києві дешевше купувати одяр в магазині (це з термінових покупок). Адже товар нормальної якості на ринку коштує космічних грошей, а зараз навіть є магазин фуфела, де продається одяг дешевше ніж на ринку. Планові покупки виконую через сайти з США, де всі товари, якщо без акції - коштують стільки ж. А по акції - в 3, або й 4 рази дешевше. Ось приклад: терміново необхідні були кросівки - придбав в бігові в Скаймолі за 100долл. Потім перевірив вартість в США - 75 долл + 10долл доставки; Через деякий час була на них акція - 28 долл + 10долл доставки. А тепер, шановні знатаки, питання - невже в США з/п та аренда в 3 рази нижча ніж у нас? Тому, якщо ФОП не бажає розвиватися - закривайся! І це є перший курс економіки в технічному універі.
Проехал по провинциальной Франции 2 тыс км . Самое разительное отличие, на улице народу нет, все работают, в маленьких городках может даже продуктового магазина не быть. Такого маразматического обилия торговых точек нигде не видал. У них производят, у нас все повально продают.