РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

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Попаданец Якщо десь зникне - то іншому місці - з*явиться. І давно вже треба закінчувати торгувати іноземними товарами в тридорого. Що до сімейних візитів на ринок - для мене в Києві дешевше купувати одяр в магазині (це з термінових покупок). Адже товар нормальної якості на ринку коштує космічних грошей, а зараз навіть є магазин фуфела, де продається одяг дешевше ніж на ринку. Планові покупки виконую через сайти з США, де всі товари, якщо без акції - коштують стільки ж. А по акції - в 3, або й 4 рази дешевше. Ось приклад: терміново необхідні були кросівки - придбав в бігові в Скаймолі за 100долл. Потім перевірив вартість в США - 75 долл + 10долл доставки; Через деякий час була на них акція - 28 долл + 10долл доставки. А тепер, шановні знатаки, питання - невже в США з/п та аренда в 3 рази нижча ніж у нас? Тому, якщо ФОП не бажає розвиватися - закривайся! І це є перший курс економіки в технічному універі.
Проехал по провинциальной Франции 2 тыс км . Самое разительное отличие, на улице народу нет, все работают, в маленьких городках может даже продуктового магазина не быть. Такого маразматического обилия торговых точек нигде не видал. У них производят, у нас все повально продают.
cia написав:Продолжайте дальше стимулировать выезд людей в другие страны.
Не надоело эту мантру повторять?! Это политическая чушь. Никто и никуда массово не выезжает, только на заработки временно. Выйдите на улицу. Где эти массово уезжающие?! На дорогах пробки, везде толпы, в магазинах очереди при наличии кучи касс. Куда ни сунься - везде снуют толпы людей. Даже отъехав от города на 80 км на рыбалку, нужно места искать где стать- пикники, палаточники, машины, толпы бегают по берегу. И такая ситуация везде, не только в Киеве. А все эту мантру талдычат, что прям массово уезжают со страны. Это было бы видно невооружённым взглядом. Я бы и не против, чтобы выехало миллионов 5-6 да никто не выезжает- и тут неплохо.
SMOKE написав:Не надоело эту мантру повторять?! Это политическая чушь. Никто и никуда массово не выезжает, только на заработки временно. Выйдите на улицу. Где эти массово уезжающие?! На дорогах пробки, везде толпы, в магазинах очереди при наличии кучи касс. Куда ни сунься - везде снуют толпы людей. Даже отъехав от города на 80 км на рыбалку, нужно места искать где стать- пикники, палаточники, машины, толпы бегают по берегу. И такая ситуация везде, не только в Киеве. А все эту мантру талдычат, что прям массово уезжают со страны. Это было бы видно невооружённым взглядом. Я бы и не против, чтобы выехало миллионов 5-6 да никто не выезжает- и тут неплохо.
Более того, эти массово уезжающие начали активную скупку первичного жилья, из-за чего цены рванули вверх (возможно из-за ситуации с валютой).
SMOKE написав: Выйдите на улицу. Где эти массово уезжающие?! На дорогах пробки, везде толпы, в магазинах очереди при наличии кучи касс. Куда ни сунься - везде снуют толпы людей. Даже отъехав от города на 80 км на рыбалку, нужно места искать где стать- пикники, палаточники, машины, толпы бегают по берегу. И такая ситуация везде, не только в Киеве.
Я тоже думаю, что все это врут про вымирающую нацию, сокращение населения и увеличение среднего возраста! Как ни зайду в метро -- в вагоне полно беременных!
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heckfy2014 написав:Проехал по провинциальной Франции 2 тыс км . Самое разительное отличие, на улице народу нет, все работают
Думаю, они просто не любят гулять. В курортных местах вечером все на русском разговаривают. Где все французы - не понятно. Может менталитет такой - сидеть дома. В соседней Каталонии, люди наоборот гуляют до последнего
jeugen написав:Планові покупки виконую через сайти з США, де всі товари, якщо без акції - коштують стільки ж. А по акції - в 3, або й 4 рази дешевше.
Для таких умников надо стоимость необлагаемой налогом посылки уменьшить до десяти долларов
При різниці вартостей в 200% - 20% податку ролі не грають. У мене іноді виникає така думка - що наші ФОПи, замість того, аби укладати договори з виробниками на пряму - купують так же як і я. І навіть не задумуються про повернення ПДВ від країни продавця...