РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Додано: Сер 11 вер, 2019 15:57

cia написав: Продолжайте дальше стимулировать выезд людей в другие страны. Продолжайте дальше стимулировать выезд людей в другие страны.

Не надоело эту мантру повторять?! Это политическая чушь. Никто и никуда массово не выезжает, только на заработки временно. Выйдите на улицу. Где эти массово уезжающие?! На дорогах пробки, везде толпы, в магазинах очереди при наличии кучи касс. Куда ни сунься - везде снуют толпы людей. Даже отъехав от города на 80 км на рыбалку, нужно места искать где стать- пикники, палаточники, машины, толпы бегают по берегу.И такая ситуация везде, не только в Киеве.А все эту мантру талдычат, что прям массово уезжают со страны. Это было бы видно невооружённым взглядом. Я бы и не против, чтобы выехало миллионов 5-6 да никто не выезжает- и тут неплохо.