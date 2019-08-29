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РРО на телефони, девайси:
Рада ухвалила законопроект...

РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:06

Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

  SMOKE написав:Где эти массово уезжающие?!
Крым и чвсть Дрнбасса которую тот не удосужился вернуть хотя обещал .. вот почти 7-10 миллионов "выехавших".. помимо воли своей. 2-3 миллиона в Польше...это так вершины айсберга.
Джон
 
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