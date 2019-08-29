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РРО на телефони, девайси:
Рада ухвалила законопроект...

РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:28

Раз продают, значит выгодно. Будет выгодно производить, будут производить. Так и должно быть.
sageenkov
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:09

Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

"При різниці вартостей в 200% - 20% податку ролі не грають.
У мене іноді виникає така думка - що наші ФОПи, замість того, аби укладати договори з виробниками на пряму - купують так же як і я. І навіть не задумуються про повернення ПДВ від країни продавця... "

Все куда интересней. Просто сложите математику.
Итак - есть какой-то бутик в ТЦ, например "дорого и глупо". Или ещё любой на ваш вкус. В этом ТЦ работает 5 девочек. На каждую заплати налоги. Ну и про аренду в ТЦ тоже забывать не стоит. Теперь обратитесь к тому же производителю и запросите оптовые цены. Вы охрене.ете. Реально! Математика не будет складываться, т.к. это будет минус.

Спустя время я врубился в мульку. В Гуанчжоу(город в Китае), вы можете заказать практически любой бренд по цене в 3-15 раз дешевле!!!!! Любая лейбла, качество на уровне!!! Отвечаю!!!! Чтоб выловить разницу нужно реально дотошно высматривать, ну или быть работником фабрики оригинальной вещи!!!
И после этого, математика сложилась как 2*2. :)
dimo_0n
 
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