|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 вер, 2019 20:28
Раз продают, значит выгодно. Будет выгодно производить, будут производить. Так и должно быть.
Додано: Сер 11 вер, 2019 21:09
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
"При різниці вартостей в 200% - 20% податку ролі не грають.
У мене іноді виникає така думка - що наші ФОПи, замість того, аби укладати договори з виробниками на пряму - купують так же як і я. І навіть не задумуються про повернення ПДВ від країни продавця... "
Все куда интересней. Просто сложите математику.
Итак - есть какой-то бутик в ТЦ, например "дорого и глупо". Или ещё любой на ваш вкус. В этом бутике работает 5 девочек. На каждую заплати налоги. Ну и про аренду в ТЦ тоже забывать не стоит. Теперь обратитесь к тому же производителю и запросите оптовые цены. Вы охрене.ете. Реально! Математика не будет складываться, т.к. это будет минус.
Спустя время я врубился в мульку. В Гуанчжоу(город в Китае), вы можете заказать практически любой бренд по цене в 3-15 раз дешевле!!!!! Любая лейбла, качество на уровне!!! Отвечаю!!!! Чтоб выловить разницу нужно реально дотошно высматривать, ну или быть работником фабрики оригинальной вещи!!!
И после этого, математика сложилась как 2*2.
Додано: Чет 12 вер, 2019 08:42
Re: РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...
Про Гуанджоу я знаю, з нашої універської компанії один хлопець поїхав туди працювати після 5-го курсу. Що до копій - все норм, але відсутній сертифікат.
Я не мав на увазі про торговлю брендовими речами, я мав на увазі ціноутворення будь-якого лотка(чи то бутік, чи то комірка на ринку).
Повірте, як би різниця в вартостях була б в 20%-30% - я б купував більшу частину речей в Україні. А так - сорі. Різнице в вартостях з американським супермаркетом (де теж працюють дівчата з з/п 3000-5000 долл кожній, а це не наші 500долл кожній + %) близько 200%.
Можливо Гуанчжоу продає речі занад-то дорого?
Коротко про себе: мої батьки ПП, мати реалізує товар на ринку. Раніше виробляла сама, тепер вже важко виготовляти - тому йде перепродажа. Закуповується в Харкові/Одесі. І розповідає, що зараз вже не купують з націнкою 150%-200%. З 2014р націнка близко 80%.
На мої пропозиції про зміну постачалььників, чи ведення переговорів з виробниками, або зміну типу лотка (можливості перенесення складової в ТЦ, або створення бренду магазину на ринку) - не реагує взагалі. І більше біткаєтсья, що продажі не йдуть. А тому немає за що платити єдиний податок.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:26
Вы похоже больше теоретик, чем практик. Вы немножко слабо представляете, что значит перенести торговлю в ТЦ, бешеная аренда в ТЦ просто вынуждает там держать определенный уровень цен, потому что иначе не возможно и бессмысленно находиться в торговом центре.
Если что я присутствую и на рынках, и в ТЦ, и в интернете. В каждом сегменте свои цены, свой покупатель и свои проблемы.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:55
freeze
Звичайно теоретик, ніякого перенесення не відбулося, навіть в інтернет.
Що до вартості оренди - то на той момент в Кропивницькому відкривалося одночасно декілька ТЦ, і вартість оренди місця було дуже наближеним до ринку, різниця складала близько 15%. Зараз я за цим не слідкую, адже не люблю нав*язувати свої пропозиції, тим паче, коли від них відмовляютсья. І що до вартості - то мати тоді займалася люксовою продукцією, як для ринку. Тепер вже зміщується більш до середнього, а часом і бюджетного сегменту в її напрвленні.
|