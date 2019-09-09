РРО на телефони, девайси: Рада ухвалила законопроект...

Додано: Чет 12 вер, 2019 08:42

dimo_0n написав: Спустя время я врубился в мульку. В Гуанчжоу(город в Китае), вы можете заказать практически любой бренд по цене в 3-15 раз дешевле!!!!! Любая лейбла, качество на уровне!!! Отвечаю!!!! Чтоб выловить разницу нужно реально дотошно высматривать, ну или быть работником фабрики оригинальной вещи!!!

И после этого, математика сложилась как 2*2. Спустя время я врубился в мульку. В Гуанчжоу(город в Китае), вы можете заказать практически любой бренд по цене в 3-15 раз дешевле!!!!! Любая лейбла, качество на уровне!!! Отвечаю!!!! Чтоб выловить разницу нужно реально дотошно высматривать, ну или быть работником фабрики оригинальной вещи!!!И после этого, математика сложилась как 2*2.

Про Гуанджоу я знаю, з нашої універської компанії один хлопець поїхав туди працювати після 5-го курсу. Що до копій - все норм, але відсутній сертифікат.Я не мав на увазі про торговлю брендовими речами, я мав на увазі ціноутворення будь-якого лотка(чи то бутік, чи то комірка на ринку).Повірте, як би різниця в вартостях була б в 20%-30% - я б купував більшу частину речей в Україні. А так - сорі. Різнице в вартостях з американським супермаркетом (де теж працюють дівчата з з/п 3000-5000 долл кожній, а це не наші 500долл кожній + %) близько 200%.Можливо Гуанчжоу продає речі занад-то дорого?Коротко про себе: мої батьки ПП, мати реалізує товар на ринку. Раніше виробляла сама, тепер вже важко виготовляти - тому йде перепродажа. Закуповується в Харкові/Одесі. І розповідає, що зараз вже не купують з націнкою 150%-200%. З 2014р націнка близко 80%.На мої пропозиції про зміну постачалььників, чи ведення переговорів з виробниками, або зміну типу лотка (можливості перенесення складової в ТЦ, або створення бренду магазину на ринку) - не реагує взагалі. І більше біткаєтсья, що продажі не йдуть. А тому немає за що платити єдиний податок.